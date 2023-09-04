Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mi Kentang Homemade ala VJ Laissti, Kenyal Gurih dan Gak Pakai Ribet

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:30 WIB
Resep Mi Kentang <i>Homemade</i> ala VJ Laissti, Kenyal Gurih dan Gak Pakai Ribet
Resep mi kentang homemade, (Foto: Instagram @laissti)
A
A
A

APABILA sudah bosan dengan mi instan, bagaimana kalau Anda mencoba membuat mi rumahan sendiri? Mungkin terdengar rumit, namun sebenarnya ada resep mi dari bahan sederhana yang sangat mudah untuk dimasak sendiri di rumah.

Kalau biasanya kentang dijadikan bahan masakan, kali ini salah satu sumber karbohidrat tersebut akan diolah menjadi mi! Ya, resep mie kentang dari VJ Laissti ini bisa dipraktekan oleh siapa saja di rumah. Anti ribet, rasanya kenyal, dan akan semakin gurih jika dicampur dengan beberapa bumbu sederhana.

Seperti apa cara membuat mi kentang homemade ala VJ Laissti? Simak resepnya berikut ini, sebagaimana dilansir dari akun Instagram @laissti, Senin (4/9/2023)

Bahan yang diperlukan;

- 3 buah kentang

- 5 sdm tepung terigu

- 25 sdm tepung tapioka

- 1 sdt garam

Bumbu campuran;

 

- Bawang putih cincang secukupnya

- Daun bawang secukupnya

- Cabai rawit sesuai selera

- Gochugaru (cabai bubuk) sesuai selera

- Minyak panas

