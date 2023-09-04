5 Alasan Kenapa Makan Kelapa Sejak Dini Baik untuk Tubuh

MINYAK kelapa memiliki banyak sekali fungsi, sehingga dapat digunakan untuk segala hal mulai dari memasak dan membersihkan hingga membantu melawan rambut kusut. Air kelapa juga menawarkan banyak manfaat kesehatan berkat elektrolit, antioksidan, dan vitamin C.

Menurut ahli gizi Susan Hewlings, Ph.D., RD, dan Kelly Springer, MS., RD, CDN, kelapa juga memiliki sesuatu yang istimewa, salah satunya bisa dijadikan ramuan pencuci mulut. Dari segi kesehatan, berikut lima alasan sehat mengapa seseorang harus mulai makan kelapa sejak dini seperti dilansir dari Real Simple.

Melawan Peradangan

Hewlings menyatakan bahwa sebagai bagian dari pola makan sehat, kelapa menunjukkan aktivitas antioksidan karena kandungan polifenolnya. Berikutnya, minyak kelapa murni (VCO) merupakan sumber senyawa fenolik yang baik, seperti asam caffeic, asam ferulic, dan masih banyak lainnya. "Karena polifenol ini memiliki sifat antioksidan, maka dapat membantu mengimbangi radikal bebas oksidatif yang dapat menyebabkan peradangan," kata dia.

Hewlings merekomendasikan agar orang-orang mencari minyak kelapa mentah dan/atau segar yang belum diolah untuk mendapatkan manfaat antioksidan dan anti-inflamasi terbaik.

Baik untuk Kesehatan Usus

Menurut Springer, makan kelapa sangat baik untuk kesehatan usus karena tinggi serat, yang membantu pertumbuhan mikrobioma dengan menyediakan makanan bagi bakteri menguntungkan di usus. “Kelapa juga relatif tinggi lemak, yang membantu tubuh Anda menyerap vitamin D, E, A, dan K yang larut dalam lemak,” jelasnya.

Vitamin D dan K mungkin dikaitkan dengan mikrobiota usus yang lebih beragam dan karenanya lebih tangguh. Mikrobioma usus yang lebih kuat berarti pencernaan yang lebih baik, kekebalan yang lebih baik, dan kesehatan keseluruhan yang lebih baik. Springer menyarankan agar orang mencoba menambahkan beberapa sendok makan kelapa parut ke oatmeal atau yogurt pagi mereka untuk mendapatkan manfaat ini.

Kulit bercahaya

Kelapa bisa sangat bermanfaat bagi kulit, terutama dalam bentuk minyak kelapa. Springer adalah salah satu orang yang suka menggunakan minyak kelapa untuk membantu meredakan peradangan dan kemerahan, menambah kelembapan, dan bahkan mempercepat penyembuhan luka.

Selanjutnya minyak kelapa tinggi lemak sehingga membantu tubuh menyerap vitamin E dan A, keduanya merupakan antioksidan yang melindungi dan memperbaiki kulit.

Ingatlah bahwa minyak kelapa merupakan penyebab jerawat, artinya dapat melindungi dan menyembuhkan kulit serta membuka pori-pori yang tersumbat. Jadi sebaiknya hindari penggunaan pada area yang rawan jerawat.