5 Makanan Tinggi Kalori dan Protein untuk Menaikkan Berat Badan

Ilustrasi untuk makanan tinggi protein dan kalori (Foto: Freepik)

MAKANAN tinggi kalori dan protein memang harus dihindari. Pasalnya, makanan seperti ini dianggap tidak baik bagi kesehatan.

Padahal, kebutuhan kalori dan protein ekstra juga bermanfaat bagi tubuh. Terlebih bagi orang yang mengalami kesulitan menaikkan berat badan.

Melansir dari Cleveland Clinic, orang yang ingin menaikkan berat badan bahkan disarankan untuk mengonsumsi 300-500 ekstra kalori per hari.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut lima makanan tinggi kalori dan protein untuk menaikkan berat badan dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), untuk jadi pembelajaran bersama.

5. Daging merah

Dilansir dari Healthline, daging merah menjadi salah satu sumber protein pembentuk otot paling efektif. Dalam 85 gram daging mengandung 228 kalori, 24 gram protein, dan sekitar 2,5 gram leusin atau asam amino untuk merangsang sintesis protein pada otot dan menambah jaringan otot baru.

4. Salmon dan ikan berminyak

Masih dari laman yang sama, makanan salmon dan ikan berminyak bisa menjadi sumber protein selanjutnya yang sangat baik bagi tubuh karena mengandung asam lemak omega-3.

Sebagai contoh, dalam satu potong fillet ikan salmon atlantik liar dengan berat 85 gram mengandung sekitar 155 kalori, 7 gram lemak, dan juga 22 gram protein berkualitas tinggi.