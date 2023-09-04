5 Potret Tampan Mackenyu Arata si Zoro Ahli Pedang di One Piece

SEIRING dengan rilisnya serial live action One Piece, nama Mackenyu Arata menjadi trending topik di liminasa sosial media.

Ya, aktor kelahiran Los Angeles, Amerika, yang kini tengah ramai diperbincangkan sebab acting memukaunya dalam serial live action One Piece. Aktor kelahiran tahun 1996 ini memerankan sosok bernama Roronoa Zoro alias Zoro yang dikenal akan kemampuan epik dan dahsyat dalam berpedang.

Sebelum berperan sebagai Zoro, Mackenyu sendiri memang aktor papan atas Jepang yang diakui ketampanannya. Lantas, seperti apa gantengnya Mackenyu si Zoro di One Piece ini? Simak ulasan singkatnya, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @mackenyu, Senin (4/9/2023).

1. Zoro sang ahli pedang: Ini adalah potret Mackenyu sedang menjadi Zoro. Zoro merupakan ahli pedang yang sangat andal. Penampilan Mackenyu sebagai Zoro pun bikin pangling para penggemar. Aktor kelahiran Los Angeles ini pun tampak begitu menawan memerankan sosok berambut hijau yang cool, kulit tan, dan badan atletis berotot.

2. Maskulin: Dalam potretnya kali ini, Mackenyu tampil begitu tampan dengan setelan jas formalnya. Sahabat Chanyeol EXO satu ini memadukan jas hitam bergaris dengan inner berupa turtle neck, membuat tampilan dirinya jadi klimis dan necis. Lirikan matanya pun bikin para penggemar meleleh melihat sang aktor.