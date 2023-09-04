5 Dress yang Tak Lekang Dimakan Waktu, Bisa Dipakai Kapan Saja

GAYA busana memang kerap berkembang dari tahun ke tahun. Meski begitu, tidak semua pakaian diciptakan sama, mulai dari penampilan trendi hingga yang serba guna.

Desainer dan pendiri DIARRABLU Diarra Bousso mengatakan ada beberapa gaya yang nampaknya tidak lekang dimakan waktu. Berikut beberapa model gaun yang tidak akan pernah ketinggalan jaman seperti dilansir dari situs InStyle

Wrap Dress

Dari semua gaun, gaun bungkus mungkin yang paling klasik dan abadi. Ada banyak alasan mengapa gaun bungkus ini mencapai status ikonik selama beberapa dekade dan Bousso dengan baik menyimpulkannya dengan mengatakan bahwa gaun ini mudah beradaptasi, memberikan Serbaguna dan nyaman, sehingga cocok untuk pakaian formal dan kasual. . Gaun ini menonjolkan bagian pinggang dan menghadirkan sedikit keceriaan dengan bagian depan berselang-seling dan terlihat memukau dalam berbagai ukuran.

Dress Lengan Panjang

Dengan garis tepi pendek gaun yang diimbangi dengan cakupan yang lebih luas di bagian atas, gaun mini lengan panjang sangat cocok untuk acara-acara dengan aturan berpakaian konservatif yang mungkin mengesampingkan rok mini lainnya. Diana LoMonaco, pendiri Classic Six, mengatakan lengan panjang cocok dengan proporsi rok pendek. Ia menambahkan, gaya rok ini cocok dipadukan dengan segala hal mulai dari sepatu kets hingga sepatu kets.

Slip Dress

Slip Dress menjadi outfit favorit para bintang di musim panas. Gaun berbentuk bunglon ini dapat berubah menjadi rok bodycon jika dikenakan di bawah sweter, cocok dipadukan dengan ansambel konser rock, dan dikenakan Anda dari siang hingga malam dengan dukungan jaket blazer.

Dengan potongan tradisional yang longgar, gaun slip yang terinspirasi dari pakaian dalam juga dapat dipadukan dengan kemeja dan t-shirt untuk tampilan yang sederhana namun lebih hangat.