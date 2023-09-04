5 Inspirasi Gaya OOTD ala Thariq Halilintar yang Digosipkan Dekat dengan Aaliyah Massaid

THARIQ Halilintar mendadak jadi sorotan publik, setelah adik Atta Halilintar ini dirumorkan kencang sedang menjalin hubungan spesial bersama Aaliyah Massaid.

Terlepas dari rumor asmara yang sedang tertuju padanya, jika bicara soal gaya penampilan, Thariq memang punya gaya fashion trendi khas anak muda jaman sekarang. Ia lebih berani bermain padu-padan mulai dari yang kasual hingga formal.

Penasaran seperti apa gaya penampilan ala Thariq Halilintar? Berikut ini adalah beberapa Inspirasi OOTD ala Thariq, dirangkum dari akun Instagram milik Thariq, @thariqhalilintar, Senin (4/9/2023)

1. Thariqh memadupadankan sweater dengan warna-warna kontras dan celana pendek berwarna serta kaus kaki yang warnanya senada dengan sweater yang ia kenakan. Adik Atta Halilintar tampil santai dengan sandal crocs berwarna hijau kekinian, ditambah dengan tambahan aksesoris jam tangan dan kacamata.

2.Outfit smart casual Thariq bisa jadi refrensi untuk ingin traveling tapi tetap dengan kesan rapi. Memadukan atasan hoodie berwarna putih serta motif hitam dan merah muda, celana hitam chinos lengkap dengan penny loafers berwarna hitam.