HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Meliha Diken si Pemilik Bibir Seksi

Firza Alifia , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:04 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Meliha Diken si Pemilik Bibir Seksi
Meliha Diken. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Meliha Diken merupakan seorang atlet cantik bola voli asal Turki. Perempuan kelahiran 17 September 1993 ini pun menjadi outside hitter andalan Turki, dengan tinggi 187 cm dan berat 73 kg.

Dia pun telah memenangkan medali emas bersama tim di Liga Eropa 2014 serta Volley Masters 2015 dan Kejuaraan Eropa 2015. Selain itu, dia juga berhasil menyabet silver medal pada Kejuaraan dunia 2015, silver medal pada Islamic Soladirity Games 2015, FIVB Nations League 2018 dan kejuaraan Eropa 2019.

Selain memukau saat di lapangan, Meliha juga tak kalah cantik saat berada di luar lapangan. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @_melly03

Tampil anggun

Meliha Diken

Meliha terlihat anggun saat berpose di tepi laut dengan suasana sunset. Ia tampil dengan tanktop satin putih dipadukan dengan rok mini senada. Ditambah dengan shoulder bag mini hitamnya dan heels krem yang membuat tampilannya makin mempesona.

Blazer abu-abu

Meliha Diken

Ia sangat stunning saat tampil formal mengenakan blazer. la mengenakan long sleeve knit coklat dipadukan dengan blazer abu-abu. Ditambah dengan celana hitam membuat tampilannya bak wanita karir yang menawan.

Tampil pinky dan feminim

Meliha Diken

Tampilan Meliha kali ini terlihat pinky dan feminim. Ia mengenakan pakaian pink yang sedikit memperlihatkan bahu mulusnya. Ia juga menambahkan sentuhan lipstik pink yang menambah aura feminimnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
