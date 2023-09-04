Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Neneng Savitri, Artis Era 90-an yang Diduga ODGJ

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:03 WIB
5 Potret Neneng Savitri, Artis Era 90-an yang Diduga ODGJ
Potret Neneng Savitri. (Foto: YouTube @Pratiwi Noviyanthi)
A
A
A

POTRET Neneng Savitri penyanyi tahun 90-an ini banyak dicari oleh para netizen. Sebab, baru-baru ini seorang youtuber Pratiwi Noviyanthi mengunggah sebuah konten dimana dia mengunjungi sosok mantan penyanyi dangdut yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Ternyata orang yang dimaksud tersebut adalah benar, Neneng Savitri. Beredar rumor bahwa Neneng Savitri telah diguna-guna oleh seorang lelaki yang menyukainya sehingga dirinya mengalami gangguan jiwa.

Lantas seperti apa kondisi Neneng Savitri saat ini? Merangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya, Rabu (6/9/2023).

Potret Neneng Savitri

1. Kondisi Neneng Savitri saat Pertama Kali Dijenguk

Neneng Savitri

Foto tersebut merupakan pertama kali Neneng Savitri dijenguk oleh Pratiwi Noviyanthi. Kondisi Neneng Savitri terlihat baik, mengenakan kaos biru garis-garis serta alis yang dilapisi plester.

2. Dijenguk oleh Teman Seperjuangan

Neneng Savitri

Setelah dirawat oleh Pratiwi Noviyanthi, saat ini banyak sekali penyanyi-penyanyi 90-an merupakan teman seperjuangan Neneng Savitri yang datang menjenguk ke kediamannya. Tangis haru Susi Novianti saat pertama kalinya bertemu Neneng Savitri setelah 30 tahun tidak berjumpa.

Susi terlihat memeluk Neneng dengan sangat erat terbukti bahwa dirinya sangat merindukan teman seperjuangnnya tersebut.

3. Penampilan Neneng Savitri pada 2005

Neneng Savitri

Video Neneng Savitri saat manggung pada 2005 menjadi sorotan publik. Mengenakan setelan pakaian berwarna putih dengan rabut yang di gerai cantik, Neneng Savitri terlihat membawakan lagu Colak-Colek diiringi dengan pemain musik serta disaksikan oleh banyak penonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/194/3027540/perempuan_ini_cosplay_jadi_lim_sol-FhKq_large.jpg
Gaya Outfit Unik Fans Byeon Woo Seok saat Fan Meeting, Ada yang Cosplay Jadi Lim Sol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000686/besok-uniqlo-hadirkan-neighborhood-store-kedua-di-indonesia-U9zseb9oU0.jpg
Besok, Uniqlo Hadirkan Neighborhood Store Kedua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996547/potret-gaya-le-sserafim-di-coachella-pakai-outfit-rancangan-khusus-louis-vuitton-obSI0dOMog.jpg
Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992140/usung-keindahan-kontemporer-khas-inggris-intip-koleksi-kolaborasi-uniqlo-dan-jw-anderson-LJXsPf5V95.jpg
Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981799/oscar-2024-billie-eilish-pakai-pin-ceasefire-vokal-dukung-palestina-HJbKwI23Td.jpg
Oscar 2024: Billie Eilish Pakai Pin Ceasefire, Vokal Dukung Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement