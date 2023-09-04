5 Potret Neneng Savitri, Artis Era 90-an yang Diduga ODGJ

POTRET Neneng Savitri penyanyi tahun 90-an ini banyak dicari oleh para netizen. Sebab, baru-baru ini seorang youtuber Pratiwi Noviyanthi mengunggah sebuah konten dimana dia mengunjungi sosok mantan penyanyi dangdut yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Ternyata orang yang dimaksud tersebut adalah benar, Neneng Savitri. Beredar rumor bahwa Neneng Savitri telah diguna-guna oleh seorang lelaki yang menyukainya sehingga dirinya mengalami gangguan jiwa.

Lantas seperti apa kondisi Neneng Savitri saat ini? Merangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya, Rabu (6/9/2023).

Potret Neneng Savitri

1. Kondisi Neneng Savitri saat Pertama Kali Dijenguk





Foto tersebut merupakan pertama kali Neneng Savitri dijenguk oleh Pratiwi Noviyanthi. Kondisi Neneng Savitri terlihat baik, mengenakan kaos biru garis-garis serta alis yang dilapisi plester.

2. Dijenguk oleh Teman Seperjuangan





Setelah dirawat oleh Pratiwi Noviyanthi, saat ini banyak sekali penyanyi-penyanyi 90-an merupakan teman seperjuangan Neneng Savitri yang datang menjenguk ke kediamannya. Tangis haru Susi Novianti saat pertama kalinya bertemu Neneng Savitri setelah 30 tahun tidak berjumpa.

Susi terlihat memeluk Neneng dengan sangat erat terbukti bahwa dirinya sangat merindukan teman seperjuangnnya tersebut.

3. Penampilan Neneng Savitri pada 2005





Video Neneng Savitri saat manggung pada 2005 menjadi sorotan publik. Mengenakan setelan pakaian berwarna putih dengan rabut yang di gerai cantik, Neneng Savitri terlihat membawakan lagu Colak-Colek diiringi dengan pemain musik serta disaksikan oleh banyak penonton.