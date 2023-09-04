Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Jennifer Jill, Artis Cantik Sekaligus Pengusaha Sukses

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:00 WIB
5 Potret Jennifer Jill, Artis Cantik Sekaligus Pengusaha Sukses
Potret Jennifer Jill. (Foto: Instagram @jennifer_ipel).
A
A
A

POTRET Jennifer Jill menyita perhatian netizen. Perempuan cantik bernama lengkap Jennifer Jill Supit adalah seorang artis sekaligus pengusaha sukses dengan berbagai bisnis.

Jennifer Jill memiliki berbagai bisnis mulai dari restoran mewah sampai bidang otomotif, yang sumber kekayaannya tersebut tidak akan habis sampai tujuh turunan.

Penasaran seperti apa potret Jennifer Jill ibunda dari Philo Paz Armand? Berikut ulasannya, sebagaimana dirangkum dari Instagram @jennifer_ipel, Selasa (5/9/2023), yuk disimak!

Potret Jeniffer Jill

1. Tampil Cantik dengan Pakaian Serba Hitam

Jennifer Jill

Selfie cantik Jennifer Jill dengan riasan full make up dan rambut yang panjang terurai membuatnya terlihat awet muda.

2. Modis Seperti ABG

Jennifer Jill

Terlihat sangat modis dan elegan, Jennifer Jill tampil dengan busana yang dirancang oleh Deny Wirawan seorang designers ternama di Indonesia.

3. Bergaya Ala Lady Boss

Jennifer Jill

Foto dirinya di bar dengan gayanya yang keren ala-ala lady boss menuai banyak pujian dari netizen.

"Sumpah ga ada lawan mamihhh makin kecil," tulis @zakiah***

"Selalu cantik dan awet muda," tulis @witaza***

Halaman:
1 2
      
