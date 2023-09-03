Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahukah Kamu, Ini Loh 5 Body Language yang Paling Sering Digunakan Anjing

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |05:06 WIB
Tahukah Kamu, Ini Loh 5 Body Language yang Paling Sering Digunakan Anjing
Bahasa Tubuh Anjing. (Foto: Freepik)
A
A
A

ANJING dikenal sebagai hewan yang setia dengan ragam perilakunya yang unik. Bagi para pemilik anjing, penting untuk memahami setiap gerak-geriknya agar lebih bisa memahami mereka.

Memahami komunikasi anjing bisa dilihat melalui gestur tubuhnya. Nah berikut ini adalah 5 bahasa tubuh anjing yang wajib diketahui, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Mengibaskan ekor

Jika seekor anjing terlihat aktif dan mengibaskan ekornya, itu artinya ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan sedang menunggu Anda untuk memberikan arahan. Namun, jika ekornya terangkat dan bergetar, itu berarti dia mengira dia berkuasa atas situasi tersebut.

Jika ekor terselip di antara kedua kakinya, maka dia yakin dia tidak aman atau merasa tidak nyaman atau cemas.

2. Kontak mata

Ketika mata mereka tertuju pada Anda, mereka mungkin menginginkan perhatian Anda dan mengharapkan Anda melakukan sesuatu untuk itu. Jika anjing menyipitkan mata dan berkedip, dia mungkin hanya ingin bermain.

Sementara ketika anjing menyipitkan mata terlihat menyakitkan, mungkin ada yang salah dengan matanya dan dia harus dibawa ke dokter hewan sesegera mungkin.

3. Telinga aktif bergerak

Telinga juga bisa berperan saat menentukan pikiran dan perasaan anjing Anda. Telinga terangkat tinggi dan maju umumnya berarti mereka mendengarkan dan penasaran dengan apa yang terjadi.

Jika telinga ditekan, itu bisa berarti mereka bingung dan mungkin ketakutan. Ini biasanya terjadi di lingkungan yang tidak dikenal atau dengan orang yang tidak dikenal.

