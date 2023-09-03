Ramalan Zodiak 4 September: Sagitarius Jangan Tanggung Semua Sendiri, Capricorn Tidak Semuanya Bisa Berhasil

BAGAIMANA dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Sagitarius dan juga Capricorn.

1. Sagitarius: Jangan tanggung semuanya seorang diri, hari ini sebaiknya Anda mulai mendelegasikan sebanyak mungkin beban kerja Anda kepada orang-orang yang memang lebih bisa dan lebih toleran. Simpan pikiran dan tubuh Anda untuk hal-hal yang lebih tinggi.

2. Capricorn: Setelah para Capricorn dapat inspirasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari sebelumnya dalam beberapa minggu terakhir, tetapi akhirnya hari ini sekarang Anda harus belajar menerima bahwa tidak setiap tugas yang dilakukan bisa dijamin berhasil.

(Rizky Pradita Ananda)