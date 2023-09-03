Ramalan Zodiak 4 September: Libra Tidak Perlu Dramatis, Scorpio Akhirnya Terbuka

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Libra serta Scorpio .

1. Libra: Para Libra tidak perlu melakukan sesuatu yang dramatis untuk membuat dirinya bisa diperhatikan oleh banyak orang di hari ini, karena sebetulnya hampir semua orang sudah memperhatikan Anda.

Tidak perlu cemas, Anda akan menampilkan usaha yang terbaik kok!

2. Scorpio: Sebagai Scorpio sejati, Anda telah memendam perasaan selama beberapa minggu terakhir, apa yang terjadi selanjutnya akan membuat perasaan itu akhirnya muncul ke permukaan. Jika itu adalah perasaan positif, Anda akan mendapat tanggapan yang sangat baik hari ini.

(Rizky Pradita Ananda)