Ramalan Zodiak 4 September: Leo Pentingnya Kesederhanaan, Virgo Jangan Buka Mulut

BAGAIMANA prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Leo dan Virgo.

1. Leo: Pesan dari para bintang untuk para Leo di minggu ini adalah, Anda perlu menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, terutama di dunia kerja di mana atasan dan rekan kerja akan menghargai kemampuan dirimu dalam melakukan pekerjaan dan mereka sebagai kolega mengagumi profesionalisme Anda.

2. Virgo: Jangan terlalu buka mulut dan mengungkap semuanya pada publik. Bertindaklah cerdas, simpan untuk diri sendiri.

Jika Anda membuka mulut tanpa berpikir panjang dalam beberapa hari ke depan, Anda bisa menjadi musuh dari seseorang yang seharusnya menjadi teman.

(Rizky Pradita Ananda)