Ramalan Zodiak 4 September: Gemini Tak Perlu Pikirkan yang Tidak Penting, Cancer Dihadapkan dengan Orang Negatif

APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Gemini dan juga Cancer.

1. Gemini: Tidak ada gunanya memikirkan masalah yang sebenarnya tidak penting hari ini. Apalagi itu bukan masalah penting untuk diri Anda sendiri, jika orang lain ingin membuat keributan, itu terserah mereka, Anda tak perlu ikut-ikutan terjebak.

2. Cancer: Beberapa orang yang harus Anda hadapi minggu ini mungkin tampak sedikit depresi, namun Anda tidak boleh membiarkan sikap negatif mereka menular ke diri Anda. Kecil kemungkinan situasi ini bisa diubah, tetapi jangan biarkan hal itu menghentikan dirimu untuk tetap ceria dan semangat.

(Rizky Pradita Ananda)