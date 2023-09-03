Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 4 September: Aries Wajib Percaya Diri, Taurus Kurangi Kecepatan Pace Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 4 September: Aries Wajib Percaya Diri, Taurus Kurangi Kecepatan Pace Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Aries dan Taurus.

1. Aries: Pastikan Anda berada di puncak permainan di saat minggu ini baru dimulai, karena jika orang lain merasa dirimu sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan, mereka akan berusaha untuk tampil lebih baik dan bisa mengorbankan Anda. Jika ingin menjadi pemenang, wajib percaya diri.

2. Taurus: Para Taurus akhirnya tumbang, karena dalam beberapa pekan terakhir terus gas pol tanpa rehat dengan kecepatan tinggi sampai tidak menyadari betapa banyak hal yang telah merugikan Anda secara fisik.

Pesan hari ini, ingat Anda harus memperlambat kecepatan, pace dirimu sendiri!

(Rizky Pradita Ananda)

      
