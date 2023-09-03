Aries hingga Gemini, 4 Zodiak Gampang Bosan saat Berpacaran

ADA banyak faktor yang memengaruhi perasaan seseorang dalam suatu hubungan asmara, tapi tak dipungkiri sifat atau karakter bawaan dari tanda zodiak jadi salah satu yang memengaruhi. tetapi zodiak Anda adalah salah satunya.

Sebagian orang lebih suka menciptakan rutinitas yang nyaman dan bisa diprediksi bersama pasangannya. Tapi ada juga yang membutuhkan lebih banyak variasi dalam kehidupan cintanya, karena mudah bosan dalam menjalin hubungan.

Apakah Anda termasuk salah satunya? Mungkin Anda pemilik satu dari empat zodiak yang disebutkan ahli astrologi Molly Cardinal, dikutip dari Bustle, Minggu (3/9/2023)

1. Aries: Para Aries adalah orang yang energi dan bersemangat, makanya tak bisa duduk diam. Dalam berhubungan asmara, si Aries gampang bosan terutama jika pasangannya lebih kalem dan tenang. Bagi Aries, hubungan juga bisa terasa membosankan setelah fase kasmaran berakhir.

2. Gemini: Si Gemini yang cerewet berpikiran cepat, gampang bosan saat berpacaran apalagi jika terlibat di percakapan yang membosankan. Pasalnya, para Gemini merupakan tipe orang yang penuh dengan pemikiran dan ide, itulah sebabnya ia menyukai percakapan atau debat yang jenaka. Jika pasangan tak bisa memberikan hal itu kepadanya, inilah yang bikin bosan para Gemini.

