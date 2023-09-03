3 Zodiak Bangga dengan Gaya Penampilan Dirinya, Virgo Salah Satunya

TAHUKAH Anda saat ini tren istilah yang disebut dengan cheugy? Kata yang mungkin tak ada di kamus bahasa ini, disebutkan tengah ramai dipakai oleh anak-anak muda jaman sekarang alias anak-anak Gen Z.

Secara garis besar, kata cheugy tersebut punya makna rasa bangga terhadap gaya penampilan dirinya sendiri. Meski ada sebagian orang yang mungkin menganggap gaya penampilan mereka aneh.

Nah uniknya, secara astrologi disebutkan ada tiga zodiak yang punya karakter kepribadian seperti ini. Penasaran? Melansir Bustle, Minggu (3/9/2023) berikut tiga zodiak yang bangga akan tampilan gaya dirinya sendiri.

1. Taurus: Para Taurus disebut mendambakan, bercita-cita untuk hidup dalam kemewahan. Tapi di satu sisi, punya sifat sebagai pribadi yang memiliki kebiasaan, termasuk soal gaya penampilan.

Artinya para Taurus tak peduli akan terus membawa tas atau sepatu yang mereka banggakan, walau modelnya ketinggalan zaman. Intinya orang-orang Taurus setia pada pendirian mereka soal gaya, jadi jangan repot-repot mengolok-olok gaya para Taurus karena mereka tak peduli.