Sudah Berusia Lebih dari 25 Tahun? Wajib Pakai Skincare Anti Aging Ya!

SEIRING dengan berjalannya waktu, tanda- tanda penuaan kulit menjadi sering muncul dengan bertambahnya usia seseorang. Tak hanya pada wanita, tapi juga tentunya pada pria.

Sebagian orang awam, apalagi yang masih berusia kepala 2 alias 20 tahunan mungkin merasa kulitnya masih muda dan tak perlu menggunakan skincare anti aging. Nah, jangan salah, sebagaimana disebut dr. Clarin Hayes tanda penuaan pada kulit sudah mulai bisa muncul di usia baru 25 tahun.

“Tanda-tanda penuaan kulit akan mulai terasa ketika seseorang memasuki usia 25 tahun, karena pada usia tersebut hormon-hormon akan mulai menurun masa produksinya, dan otomatis akan berpengaruh terhadap kesehatan. Mikrosirkulasi terganggu, hormon menurun,” jelas dr. Clarin, dikutip dari akun TikTok miliknya @clahayes, Minggu (3/9/2023)

Proses aging atau penuaan pada kulit sendiri, secara medis terbagi menjadi tiga tahap. Pertama tahap subklinis yang terjadi di usia 25 hingga 35 tahun, fase transisi 35-45 tahun, dan fase klinis di usia lebih dari 45 tahun. Nah pada tahap subklinis, seseorang akan mulai mengalami penurunan hormon dalam tubuh, perubahan mikrostruktur dalam kulit, meski belum ada gejala signifikan dari luar.

BACA JUGA:

Maka dari itu, bagi Anda yang sudah memasuki usia 25 tahun, selain menjaga gaya hidup sehat, olaharga teratur, tidur cukup, dan mengelola stress dengan baik, sangat penting juga untuk rutin dan disiplin menggunakan produk skincare yang tepat, agar kulit terjaga dan meminimalisir terjadinya penuaan kulit.