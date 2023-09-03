Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wanita Lebih Cepat Gemuk daripada Pria, Mitos atau Fakta?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |18:00 WIB
Wanita Lebih Cepat Gemuk daripada Pria, Mitos atau Fakta?
Kegemukan pada wanita, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

KEGEMUKAN bisa terjadi dan dialami oleh siapa pun, baik perempuan atau pun laki-laki. Ya, kondisi kelebihan berat badan ini bisa terjadi pada usia tua mau pun muda pada pria maupun wanita.

Terkait kondisi kegemukan sendiri, salah satu anggapan yang ramai beredar adalah perempuan lebih mudah gemuk dan mengalami obesitas dibandingkan kaum pria. Benarkah anggapan atau mitos tersebut?

Ternyata anggapan tersebut belum bisa dibilang valid, mengingat sejauh ini belum ada penelitian yang benar-benar bisa membuktikan bahwa wanita lebih cepat gemuk daripada pria.

Bahkan, menurut data pasien obesitas WHO pada tahun 2016, mengungkap bahwa kasus obesitas pada pria dan wanita tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 11 persen dan 15 persen dari seluruh populasi orang dewasa.

Telusuri berita women lainnya
