10 Cara Mengatasi Kelopak Mata Kering, Yuk Disimak!

KELOPAK mata kering menjadi permasalahan sebagian orang. Kulit kelopak mata tersebut akan mengelupas dan terasa gatal.

Menurut laman STYLECRAZE, Senin (4/9/2023), kelopak mata kering dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah lingkungan. Iklim yang kering atau cuaca dingin terkadang membuat kulit menjadi lebih kering dari biasanya.

Kondisi tersebut mengurangi kelembapan di lapisan luar kulit, dan menyebabkan kekeringan. Kondisi itulah yang membuat kelopak mata lebih rentan terhadap iritasi dan kondisi kulit lainnya.

Untuk itu, kebersihan kelopak mata pun penting untuk diketahui karena berpengaruh terhadap kesehatan kelopak mata itu sendiri.

Lantas Bagaimana Cara Mengatasinya?

Meminimalisir terjadinya keringnya kelopak mata pun bisa dilakukan beberapa cara, terutama dengan perubahan gaya hidup sederhana seperti:

1. Hindari menggunakan air panas untuk mencuci muka.

2. Cuci atau bersihkan wajah Anda dengan sabun atau pembersih yang bebas pewangi dan lembut.

3. Bersihkan kelopak mata dengan pembersih yang aman.

4. Oleskan pelembab setiap hari.

5. Hindari menyentuh mata dan kelopak mata Anda saat tidak perlu.