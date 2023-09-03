Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

10 Cara Mengatasi Kelopak Mata Kering, Yuk Disimak!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |09:30 WIB
10 Cara Mengatasi Kelopak Mata Kering, Yuk Disimak!
Cara mengatasi kelopak mata kering. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KELOPAK mata kering menjadi permasalahan sebagian orang. Kulit kelopak mata tersebut akan mengelupas dan terasa gatal.

Menurut laman STYLECRAZE, Senin (4/9/2023), kelopak mata kering dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah lingkungan. Iklim yang kering atau cuaca dingin terkadang membuat kulit menjadi lebih kering dari biasanya.

Kondisi tersebut mengurangi kelembapan di lapisan luar kulit, dan menyebabkan kekeringan. Kondisi itulah yang membuat kelopak mata lebih rentan terhadap iritasi dan kondisi kulit lainnya.

Untuk itu, kebersihan kelopak mata pun penting untuk diketahui karena berpengaruh terhadap kesehatan kelopak mata itu sendiri.

Kelopak Mata

Lantas Bagaimana Cara Mengatasinya?

Meminimalisir terjadinya keringnya kelopak mata pun bisa dilakukan beberapa cara, terutama dengan perubahan gaya hidup sederhana seperti:

1. Hindari menggunakan air panas untuk mencuci muka.

2. Cuci atau bersihkan wajah Anda dengan sabun atau pembersih yang bebas pewangi dan lembut.

3. Bersihkan kelopak mata dengan pembersih yang aman.

4. Oleskan pelembab setiap hari.

5. Hindari menyentuh mata dan kelopak mata Anda saat tidak perlu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/487/3070984/kesehatan_mata-8NvO_large.jpg
Pria Ini Alami Dislokasi Lensa dan Katarak, Gunakan Pistol Pijat Pada Area Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/487/3017467/3-tips-memperlambat-katarak-untuk-orang-dewasa-rRjLEx3772.jpg
3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/487/2981853/apakah-alkohol-bisa-menyebabkan-kebutaan-seperti-yang-dialami-kurnia-meiga-43ZINMoplZ.jpg
Apakah Alkohol Bisa Menyebabkan Kebutaan, Seperti yang Dialami Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/487/2971892/duh-kornea-mata-intan-nuraini-mengelupas-2DPlmM609H.jpg
Duh! Kornea Mata Intan Nuraini Mengelupas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/487/2963974/tren-oleskan-petroleum-jelly-di-sudut-mata-cegah-mata-berair-pLrcqmGlrC.jpg
Tren Oleskan Petroleum Jelly di Sudut Mata, Cegah Mata Berair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/483/2963682/mata-merah-dan-berair-akibat-las-begini-tips-mengobatinya-M2t9MvP444.jpg
Mata Merah dan Berair Akibat Las? Begini Tips Mengobatinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement