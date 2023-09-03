Sedang Menstruasi? Hindari Konsumsi 7 Makanan dan Minuman Bikin Perut Tambah Kram Ini

SIKLUS menstruasi bulanan sering disertai dengan banyak gejala, salah satu yang paling familiar apalagi kalau bukan kram perut.

Rasa sakit kram perut tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya ketika keadaan ini datang bisa membuat seorang perempuan benar-benar kesakitan hingga tidak dapat melakukan aktivitas hariannya.

Selain karena faktor sedang menstruasi itu sendiri, kondisi ini bisa saja diperparah karena mengonsumsi makanan yang salah. Artinya, makan makanan yang di dalamnya terdapat kandungan yang bisa memicu rasa sakit di dalam perut muncul kembali.

Makanya penting untuk mengetahui makanan apa saja yang harus dihindari saat menstruasi agar perut tidak terasa semakin sakit. Berikut paparan singkatnya, sebagaimana diwarta dari Times Of India, Minggu (3/9/2023)

1. Kopi: Jika tak mau membuat menstruasi terasa lebih buruk, kurangi asupan kafein. Boleh tetap minum kopi, tapi maksimal satu cangkir kopi per hari. Sebab, minum kopi yang berlebihan dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Keadaan ini dapat memperburuk kram selama menstruasi. Itu juga dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan kembung.

2. Kue: Gula darah banyak berfluktuasi saat sedang menstruasi. Jika kamu mengonsumsi lebih banyak makanan manis berkarbohidrat seperti kue selama fase menstruasi, kadar gula darah akan naik dan turun drastis, inilah yang bisa meningkatkan kram perut.

Selain itu, gula rafinasi juga menyebabkan tubuh mempertahankan natrium dan air yang menyebabkan kembung dan perubahan mood.

3. Susu: Produk susu seperti susu, keju, dan es krim mengandung asam arakidonat (asam lemak omega-6) bisa meningkatkan peradangan dan bikin nyeri menstruasi makin intensif.