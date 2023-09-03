Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sedang Menstruasi? Hindari Konsumsi 7 Makanan dan Minuman Bikin Perut Tambah Kram Ini

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |20:00 WIB
Sedang Menstruasi? Hindari Konsumsi 7 Makanan dan Minuman Bikin Perut Tambah Kram Ini
Makanan dan minuman dihindari saat menstruasi, (Foto: Freepik)
A
A
A

SIKLUS menstruasi bulanan sering disertai dengan banyak gejala, salah satu yang paling familiar apalagi kalau bukan kram perut.

Rasa sakit kram perut tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya ketika keadaan ini datang bisa membuat seorang perempuan benar-benar kesakitan hingga tidak dapat melakukan aktivitas hariannya.

Selain karena faktor sedang menstruasi itu sendiri, kondisi ini bisa saja diperparah karena mengonsumsi makanan yang salah. Artinya, makan makanan yang di dalamnya terdapat kandungan yang bisa memicu rasa sakit di dalam perut muncul kembali.

Makanya penting untuk mengetahui makanan apa saja yang harus dihindari saat menstruasi agar perut tidak terasa semakin sakit. Berikut paparan singkatnya, sebagaimana diwarta dari Times Of India, Minggu (3/9/2023)

1. Kopi: Jika tak mau membuat menstruasi terasa lebih buruk, kurangi asupan kafein. Boleh tetap minum kopi, tapi maksimal satu cangkir kopi per hari. Sebab, minum kopi yang berlebihan dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Keadaan ini dapat memperburuk kram selama menstruasi. Itu juga dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan kembung.

2. Kue: Gula darah banyak berfluktuasi saat sedang menstruasi. Jika kamu mengonsumsi lebih banyak makanan manis berkarbohidrat seperti kue selama fase menstruasi, kadar gula darah akan naik dan turun drastis,  inilah yang bisa meningkatkan kram perut.

Selain itu, gula rafinasi juga menyebabkan tubuh mempertahankan natrium dan air yang menyebabkan kembung dan perubahan mood.

3. Susu: Produk susu seperti susu, keju, dan es krim mengandung asam arakidonat (asam lemak omega-6) bisa meningkatkan peradangan dan bikin nyeri menstruasi makin intensif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/481/3008440/wanita-ini-kehilangan-kedua-kakinya-gegara-gunakan-tampon-kok-bisa-x9NrxkZrs8.jpg
Wanita Ini Kehilangan Kedua Kakinya Gegara Gunakan Tampon, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/483/2964255/sakit-perut-saat-menstruasi-ini-cara-ampuh-menghilangkannya-rtsD16hphe.jpg
Sakit Perut saat Menstruasi? Ini Cara Ampuh Menghilangkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/483/2941810/mengenal-premenstrual-syndrome-lengkap-dengan-gejala-dan-penyebabnya-ilZvwDfFVm.jpg
Mengenal Premenstrual Syndrome, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/487/2928656/apakah-darah-menstruasi-merupakan-darah-kotor-begini-penjelasan-dokter-cK1hYUNhHm.jpg
Apakah Darah Menstruasi Merupakan Darah kotor? Begini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/483/2918766/amankah-gunakan-obat-pereda-nyeri-saat-menstruasi-ini-jawaban-psikolog-Ih7sEd5m2O.jpg
Amankah Gunakan Obat Pereda Nyeri saat Menstruasi? Ini Jawaban Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/483/2918776/tips-tingkatkan-kenyamanan-tidur-saat-menstruasi-begini-penjelasan-psikolog-rDMouHAdA5.jpg
Tips Tingkatkan Kenyamanan Tidur saat Menstruasi, Begini Penjelasan Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement