Rakyat Biasa hingga Sri Mulyani Kena ISPA, Kenali Apa Gejala dan Penanganannya

MENTERI Keuangan RI, Sri Mulyani baru-baru ini diketahui terkena ISPA Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Tak heran membuat dirinya harus menghadiri rapat dalam kondisi suara serak menuju hilang.

Ya, tak hanya rakyat biasa bahkan pejabat penting di negeri ini sedang terkena salah penyakit menular yang kerap kali muncul di tengah musimnya kemarau beberapa waktu ini. Terlebih polusi udara yang buruk setiap harinya, sehingga membuat semua kalangan usia termasuk kelompok rentan (anak-anak, ibu hamil, lansia) terkena gejala ISPA.

ISPA sendiri merupakan infeksi pada gangguan saluran pernapasan yang meliputi hidung, tenggorokan, faring, laring, dan bronkus. Biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri. Ketika seseorang terkena ISPA, umumnya ada beberapa gejala bervariatif yang timbul.

Mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan kelelahan. Gejala ini sering muncul ketika tiga hari setelah terpapar dan bisa bertahan tujuh sampai 10 hari, bahkan paling lama bisa mencapai tiga minggu, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Minggu (3/9/2023)

Lantas bagaimana cara mengobati infeksi satu ini? Ada empat poin utama yang perlu dilakukan yakni;

1. Kompres hangat untuk membantu pernapasan menjadi lebih nyaman dan mengurangi kongesti.