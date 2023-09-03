Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Asal Bombana Ini Alami Masalah Kulit, Keracunan Pil Kolagen?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |08:30 WIB
Pria Asal Bombana Ini Alami Masalah Kulit, Keracunan Pil Kolagen?
Pria ini alami masalah kulit, keracunan pil kolagen? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI kulit bersih, cerah, dan glowing merupakan impian banyak orang. Tidak heran seiring dengan berjalannya waktu, banyak produk bermunculan, seperti pil atau obat-obatan yang mengandung kolagen.

Menurut Kemenkes, setiap seseorang bertambah usia maka kebutuhan kolagen yang terdapat dalam tubuh akan berkurang hingga 1.5 persen setiap tahunnya mulai dari usia 25-30 tahun. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang berusaha untuk menjaga kebutuhan kolagennya dengan mengkonsumsi pil kolagen.

Akan tetapi, baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan seorang pria asal Bombana, mengalami masalah kulit karena keracunan meminum pil kolagen.

Dokter Kecantikan, Nadia Alaydrus mengatakan bahwa hal tersebut disebut dengan Syndrome Stevens Johnson (SJS), yang mana kondisi ini merupakan suatu reaksi alergi terhadap obat-obatan yang dikonsumsi atau infeksi.

Pil kolagen.

“Jadi pemicu utamanya itu adalah konsumsi obat-obatan atau juga infeksi, gejala SJS sendiri yang pertama itu adalah rasa nyeri atau perih di kulit yang meluas, ruam kemerahan yang menyebar, lepuh pada kulit dan membran mukosa, seperti mulut, mata, hidung, atau alat kelamin,” kata dr Nadia, dikutip dalam TikToknya @nadialaydrus, Sabtu (2/9/2023).

Tidak hanya itu, dr Nadia juga menuturkan bahwa gejala tersebut dapat timbul dengan disertai demam, lemas, dan rasa yang sangat perih.

Sehingga pada kasus tersebut, diperlukan kembali penelitian yang mendukung untuk memperkuat hasil yang didapatkan. Apakah orang tersebut hanya mengkonsumsi pil pemutih saja alias pil kolagen, atau ada mengonsumsi obat-obatan lainnya seperti antibiotik, atau yang lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/481/3155958/dbd-NJVF_large.jpg
5 Penyakit yang Timbul Akibat Kemarau Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/487/3146354/mengenal_sindrom_stevens_johnson_penyakit_kulit_yang_dikabarkan_dialami_jokowi-Z7lp_large.jpg
Mengenal Sindrom Stevens Johnson, Penyakit Kulit yang Dikabarkan Dialami Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/487/3088311/obat_kurap_paling_ampuh_alami_untuk_mengatasi_infeksi_jamur-3LQt_large.jpg
15 Obat Kurap Paling Ampuh Alami untuk Mengatasi Infeksi Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/483/3030779/banjir-lNVx_large.jpg
Kena Air Banjir? Segera Mandi untuk Kurangi Risiko Kena Leptospirosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/483/2980206/pakar-kesehatan-ingatkan-masyarakat-hindari-alat-salat-umum-di-masjid-waspada-penyebaran-penyakit-kulit-N3dc1NGFg1.jpg
Pakar Kesehatan Ingatkan Masyarakat Hindari Alat Salat Umum di Masjid, Waspada Penyebaran Penyakit Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/483/2973962/kulit-tangan-kering-dan-kasar-begini-cara-mengatasinya-KLKlmRBQmw.jpg
Kulit Tangan Kering dan Kasar? Begini Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement