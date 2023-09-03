Pria Asal Bombana Ini Alami Masalah Kulit, Keracunan Pil Kolagen?

MEMILIKI kulit bersih, cerah, dan glowing merupakan impian banyak orang. Tidak heran seiring dengan berjalannya waktu, banyak produk bermunculan, seperti pil atau obat-obatan yang mengandung kolagen.

Menurut Kemenkes, setiap seseorang bertambah usia maka kebutuhan kolagen yang terdapat dalam tubuh akan berkurang hingga 1.5 persen setiap tahunnya mulai dari usia 25-30 tahun. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang berusaha untuk menjaga kebutuhan kolagennya dengan mengkonsumsi pil kolagen.

Akan tetapi, baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan seorang pria asal Bombana, mengalami masalah kulit karena keracunan meminum pil kolagen.

Dokter Kecantikan, Nadia Alaydrus mengatakan bahwa hal tersebut disebut dengan Syndrome Stevens Johnson (SJS), yang mana kondisi ini merupakan suatu reaksi alergi terhadap obat-obatan yang dikonsumsi atau infeksi.

“Jadi pemicu utamanya itu adalah konsumsi obat-obatan atau juga infeksi, gejala SJS sendiri yang pertama itu adalah rasa nyeri atau perih di kulit yang meluas, ruam kemerahan yang menyebar, lepuh pada kulit dan membran mukosa, seperti mulut, mata, hidung, atau alat kelamin,” kata dr Nadia, dikutip dalam TikToknya @nadialaydrus, Sabtu (2/9/2023).

Tidak hanya itu, dr Nadia juga menuturkan bahwa gejala tersebut dapat timbul dengan disertai demam, lemas, dan rasa yang sangat perih.

Sehingga pada kasus tersebut, diperlukan kembali penelitian yang mendukung untuk memperkuat hasil yang didapatkan. Apakah orang tersebut hanya mengkonsumsi pil pemutih saja alias pil kolagen, atau ada mengonsumsi obat-obatan lainnya seperti antibiotik, atau yang lainnya.