HOME WOMEN FOOD

Ternyata Ini Kepanjangan dari Klepon, Camilan Bercita Rasa Lezat

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |23:12 WIB
Ternyata Ini Kepanjangan dari Klepon, Camilan Bercita Rasa Lezat
Ilustrasi untuk singkatan dari nama kue klepon (Foto: Instagram/Devinahermawan)
A
A
A

TERNYATA ini kepanjangan dari klepon yang merupakan camilan lezat yang berbentuk bulat dan berisikan gula aren. Tidak ketinggalan, sisi luarnya ditaburi parutan kelapa sehingga memperkaya cita rasanya.

Seperti makanan tradisional Indonesia lainnya, ternyata klepon memiliki filosofi mengenai nilai-nilai masyarakat Jawa.

Makanan khas Jawa yang satu ini tak sekadar memanjakan lidah dan mengenyangkan perut. Namun, juga menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan nasihat.

Makanan tradisional Jawa ini juga digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Sudah sewajarnya, bila makanan tradisional di Indonesia ini sarat akan berbagai filosofi.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/9/2023), klepon diketahui merupakan singkatan dari kanti lelaku pesti ono. Ungkapan ini bermakna bila kita menjalani hidup yang prihatin, pasti akan diberikan jalan keluarnya. Orang Jawa mengambil makna ini dari proses pembuatan kue klepon yang tak bisa dibilang mudah.

Halaman:
1 2
      
