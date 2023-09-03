Resep Sop Buntut Pakai Rice Cooker, Gurih dan Menghangatkan Tubuh

SOP buntut merupakan salah satu kuliner Nusantara favorit banyak orang, dan terasa nyaman di lidah masyarakat Indonesia. Sajian berkuah ini menyuguhkan keempukan daging sapi bertemu dengan gurihnya kuah kaldu yang hangat.

Sop buntut sering kali jadi pilihan menu kuliner untuk disajikan bersama orang-orang tersayang sebagai menu utama, karena gurih dan juga menghangatkan tubuh. Jika berniat menyajikan sop buntut untuk orang-orang tersayang seperti keluarga, teman, sahabat atau kolega, tenang karena Anda bisa kok coba memasaknya sendiri di rumah.

Berikut resep sop buntut yang hangat dan lezat, dikutip dari kanal YouTube Willgoz, Minggu (3/9/2023), selamat mencoba!

Bahan utama;

1500 gr buntut sapi

Bumbu halus:

8 siung bawang merah

8 siung bawang putih

1 sdm merica putih utuh

Minyak secukupnya

Bahan tambahan;

2 buah tomat

2 batang seledri, potong besar

2 batang daun bawang, potong besar

5 pcs kapulaga

4 cengkih

1 pala, geprek

2 liter air

1½ sdm garam

3 sdm gula

1 sdm penyedap

1 buah wortel, potong

1 buah kentang, potong dadu