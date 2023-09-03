Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sop Buntut Pakai Rice Cooker, Gurih dan Menghangatkan Tubuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:00 WIB
Resep Sop Buntut Pakai Rice Cooker, Gurih dan Menghangatkan Tubuh
Resep sop buntut, (Foto: Youtube Willgoz)
A
A
A

SOP buntut merupakan salah satu kuliner Nusantara favorit banyak orang, dan terasa nyaman di lidah masyarakat Indonesia. Sajian berkuah ini menyuguhkan keempukan daging sapi bertemu dengan gurihnya kuah kaldu yang hangat.

Sop buntut sering kali jadi pilihan menu kuliner untuk disajikan bersama orang-orang tersayang sebagai menu utama, karena gurih dan juga menghangatkan tubuh. Jika berniat menyajikan sop buntut untuk orang-orang tersayang seperti keluarga, teman, sahabat atau kolega, tenang karena Anda bisa kok coba memasaknya sendiri di rumah.

Berikut resep sop buntut yang hangat dan lezat, dikutip dari kanal YouTube Willgoz, Minggu (3/9/2023), selamat mencoba!

Bahan utama;

1500 gr buntut sapi

Bumbu halus:

8 siung bawang merah

8 siung bawang putih

1 sdm merica putih utuh

Minyak secukupnya

Bahan tambahan;

2 buah tomat

2 batang seledri, potong besar

2 batang daun bawang, potong besar

5 pcs kapulaga

4 cengkih

1 pala, geprek

2 liter air

1½ sdm garam

3 sdm gula

1 sdm penyedap

1 buah wortel, potong

1 buah kentang, potong dadu

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement