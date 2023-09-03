Viral Chef Australia Bikin Kue Mirip Kembang Goyang Pakai Caviar

BARU-baru ini viral di media sosial TikTok, seorang chef asal Sydney, Australia, membuat kuliner kue kering yang tampak mirip dengan kembang goyang, salah satu penganan khas Betawi

Menariknya, chef yang diketahui bernama Reynold Poer itu menyajikan satu buah kembang goyang bukan hanya dengan plating yang mewah tapi tambahan bahan yang tidak biasa yang membuat kue mirip kembang goyang itu jadi naik level.

Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @reynoldpoer tersebut, tampak sang chef pertama-tama menampilkan proses pembuatan kembang goyang seperti pada umumnya.

Sesuai namanya, adonan kembang goyang yang terbuat dari bahan dasar tepung beras atau tepung ketan tersebut dicetak menggunakan cetakan menyerupai kelopak kembang.

(Foto: TikTok @reynoldpoer)

Kemudian, adonan di cetakan digoyang-goyang di dalam minyak goreng panas hingga adonan terlepas dari cetakan. Nah, bedanya jika masyarakat Indonesia langsung melahap kembang goyang usai digoreng, dalam video tersebut sang chef terlihat mengisi seluruh lubang kembang goyang dengan beberapa isian alias filling.