Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Chef Australia Bikin Kue Mirip Kembang Goyang Pakai Caviar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |18:05 WIB
Viral Chef Australia Bikin Kue Mirip Kembang Goyang Pakai Caviar
Kue mirip kembang goyang pakai caviar, (Foto: TikTok @reynoldpoer)
A
A
A

BARU-baru ini viral di media sosial TikTok, seorang chef asal Sydney, Australia, membuat kuliner kue kering yang tampak mirip dengan kembang goyang, salah satu penganan khas Betawi

Menariknya, chef yang diketahui bernama Reynold Poer itu menyajikan satu buah kembang goyang bukan hanya dengan plating yang mewah tapi tambahan bahan yang tidak biasa yang membuat kue mirip kembang goyang itu jadi naik level.

Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @reynoldpoer tersebut, tampak sang chef pertama-tama menampilkan proses pembuatan kembang goyang seperti pada umumnya.

Sesuai namanya, adonan kembang goyang yang terbuat dari bahan dasar tepung beras atau tepung ketan tersebut dicetak menggunakan cetakan menyerupai kelopak kembang.

(Foto: TikTok @reynoldpoer) 

Kemudian, adonan di cetakan digoyang-goyang di dalam minyak goreng panas hingga adonan terlepas dari cetakan. Nah, bedanya jika masyarakat Indonesia langsung melahap kembang goyang usai digoreng, dalam video tersebut sang chef terlihat mengisi seluruh lubang kembang goyang dengan beberapa isian alias filling.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/298/2967777/3-kue-indonesia-masuk-daftar-pancake-terenak-di-dunia-versi-taste-atlas-MqkvoANjr0.jpg
3 Kue Indonesia Masuk Daftar Pancake Terenak di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/298/2867656/warisan-budaya-indonesia-kenalkan-kekayaan-kuliner-jawa-di-gathering-bhinneka-tunggal-ika-8XiqiVces7.jpg
Warisan Budaya Indonesia Kenalkan Kekayaan Kuliner Jawa di Gathering Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/298/2863739/resep-kue-lampu-lampu-gurih-dan-manis-beraroma-dA67UYt5yX.jpg
Resep Kue Lampu-Lampu, Gurih dan Manis Beraroma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/298/2855240/resep-ombu-ombus-khas-batak-yang-manis-dan-legit-bikin-ngiler-nw3dvQuukg.jpg
Resep Ombu-Ombus Khas Batak yang Manis dan Legit, Bikin Ngiler!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/298/2843026/8-kue-tradisional-betawi-ada-dongkal-hingga-jalabia-sZjhbpUxsX.JPG
8 Kue Tradisional Betawi, Ada Dongkal hingga Jalabia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/298/2836427/resep-kue-mipan-jajanan-jadul-yang-kenyal-dan-lembut-bikin-nagih-ESqydB6ua5.jpg
Resep Kue Mipan, Jajanan Jadul yang Kenyal dan Lembut Bikin Nagih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement