2 Peternak Sapi Asal Amerika Hadir di MasterChef Indonesia

DUA peternak asal Nebraska, Amerika Serikat Matt Allen dan Audra Allen tampil dalam MasterChef Indonesia season 11 dengan tema Booth Camp di LMAC Lido, Bogor, Minggu (3/8/2023)

Keduanya berbagi cerita tentang kehidupan keluarga, sejarah gaya hidup dan budaya peternak, serta bagaimana merawat ternak untuk memastikan kualitas daging sapi yang maksimal dan kesehatan hewan kepada para peserta MasterChef Indonesia

"Saya menyarankan mereka untuk mendengarkan Dr. Calkins tentang bagaimana potongan daging sapi paling baik disiapkan," kata Matt Allen saat diwawancara, Minggu (3/9/2023)

Matt Allen adalah pemilik atau operator dan peternak generasi ke-6 di peternakan keluarganya yang berlokasi di Sandhills, Nebraska. Matt lulus dari University of Wyoming di Laramie, Wyoming pada 2002, dengan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Pertanian.

Selama di Laramie, Matt bertemu dengan istrinya, Audra. Audra lulus dari University of Wyoming pada tahun 2004 dengan gelar Sarjana Ilmu Hewan dan gelar sekunder (minor) dalam Ilmu Bisnis Pertanian.

Keduanya lalu menjalankan Whitewater Beef, LLC, bisnis penjualan daging sapi langsung kepada konsumen di mana mereka menjual daging sapi siap potong kepada keluarga-keluarga di seluruh Amerika. Audra juga merupakan Teknisi Medis Darurat (EMT) bersertifikat dan bergabung di dalam dua tim relawan di komunitas pedesaan tempat mereka tinggal loh!