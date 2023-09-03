Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

2 Peternak Sapi Asal Amerika Hadir di MasterChef Indonesia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:10 WIB
2 Peternak Sapi Asal Amerika Hadir di MasterChef Indonesia
2 peternak sapi asal Amerika di MasterChef Indonesia season 11, (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

DUA peternak asal Nebraska, Amerika Serikat Matt Allen dan Audra Allen tampil dalam MasterChef Indonesia season 11 dengan tema Booth Camp di LMAC Lido, Bogor, Minggu (3/8/2023)

Keduanya berbagi cerita tentang kehidupan keluarga, sejarah gaya hidup dan budaya peternak, serta bagaimana merawat ternak untuk memastikan kualitas daging sapi yang maksimal dan kesehatan hewan kepada para peserta MasterChef Indonesia

"Saya menyarankan mereka untuk mendengarkan Dr. Calkins tentang bagaimana potongan daging sapi paling baik disiapkan," kata Matt Allen saat diwawancara, Minggu (3/9/2023)

Matt Allen adalah pemilik atau operator dan peternak generasi ke-6 di peternakan keluarganya yang berlokasi di Sandhills, Nebraska. Matt lulus dari University of Wyoming di Laramie, Wyoming pada 2002, dengan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Pertanian.

Selama di Laramie, Matt bertemu dengan istrinya, Audra. Audra lulus dari University of Wyoming pada tahun 2004 dengan gelar Sarjana Ilmu Hewan dan gelar sekunder (minor) dalam Ilmu Bisnis Pertanian.

(Foto: MPI/ Putra Ramadhani) 

Keduanya lalu menjalankan Whitewater Beef, LLC, bisnis penjualan daging sapi langsung kepada konsumen di mana mereka menjual daging sapi siap potong kepada keluarga-keluarga di seluruh Amerika. Audra juga merupakan Teknisi Medis Darurat (EMT) bersertifikat dan bergabung di dalam dua tim relawan di komunitas pedesaan tempat mereka tinggal loh!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189263/masterchef-wmVS_large.jpg
Formasi Baru MasterChef Indonesia Season 13! Chef Juna Ditemani Dua Juri Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement