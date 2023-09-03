Kolaborasi MasterChef Indonesia dan Kedutaan Besar Amerika, Ada Peluang Syuting di US?

AJANG MasterChef Indonesia diketahui kali ini memang tengah berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Ameria Serikat.

CEO PT. Media Nusantara Citra Tbk, Noersing mengaku senang dan terhormat atas kehadiran Duta Besar Amerika Serikat Sung Y. Kim dalam syuting ajang MasterChef Indonesia Season 11 di LMAC Lido, Kabupaten Bogor.

"Tentunya sangat excited sangat terhormat dan happy sekali dengan kegiatan syuting hari ini, ini untuk episode Booth Camp untuk Masterchef Indonesia season 11 sebagaima detailnya sudah disampaikan Ambassador Kim,” kata Noersing kala diwawancara, Minggu (3/9/2023).

BACA JUGA:

“Jadi kolaborasi pada hari ini, ini adalah kolaborasi sekian kali. Hampir setiap season MasterChef Indonesia berkolaborasi dengan US Embassy," tambahnya.

Di kesempatan ini, Noersing menyebut dalam episode ini akan ada banyak hal baru yang akan disukai dan manfaat yang dapat diambil oleh penonton setia MasterChef Indonesia.