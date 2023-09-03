Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ikut Syuting MasterChef Indonesia Season 11 di LMAC Lido, Dubes AS Mengaku Senang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:47 WIB
Ikut Syuting MasterChef Indonesia Season 11 di LMAC Lido, Dubes AS Mengaku Senang
Dubes AS di MasterChef Indonesia season 11, (Foto: MPI/ Putra Ramadhani)
A
A
A

DUTA Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim diketahui berkesempatan hadir langsung dalam proses syuting MasterChef Indonesia di LMAC Lido, Kabupaten Bogor.

Bisa ikut dan melihat langsung bagaimana ajang kompetisi memasak terbesar di Indonesia satu ini, Sung Kim mengaku dirinya merasa senang bisa hadir di season 11 edisi Booth Camp MasterChef Indonesia ini.

"Saya senang bisa kembali, saya sangat menikmati penampilan saya season lalu, saya tahu episode MasterChef mengasyikkan," kata Sung Kim  kala diwawancara Minggu (3/9/2023)

Ia kali ini berkesempatan memperkenalkan daging sapi berkualitas tinggi dari Amerika kepada para peserta MasterChef.

"Tapi saya lebih bersemangat kembali, karena ini kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan kepada teman-teman internasional semua produk hebat dari Amerika yaitu daging sapi berkualitas tinggi dari negara bagian Nebraska yang luar biasa, jadi saya sangat senang bisa kembali," jelasnya panjang lebar.

(Foto: MPI/ Putra Ramadhani) 

Ikut proses syuting MasterChef musim tayang yang ke-11, menurutnya para peserta Masterchef ini sangat antusias dan berbakat. Ia pribadi berharap, para peserta bisa tampil dengan baik setiap episodenya.

