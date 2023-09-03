Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Gimmari Khas Korea, Cocok Jadi Camilan Teman Nonton Drakor

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:00 WIB
Resep Gimmari Khas Korea, Cocok Jadi Camilan Teman Nonton Drakor
Resep gimmari, (Foto: Instagram @michelealex)
A
A
A

MENONTON serial drama Korea (drakor) kesayangan, kurang afdol rasanya jika tak sambil ngemil. Nah, jika bosan dengan tteokpokki, ada camilan lain khas Korea yang pas jadi teman nonton drakor kali ini, yakni Gimmari.

Gimari merupakan kudapan ringan khas Korea Selatan. Hidangan ini mirip seperti risol, gorengan khas Indonesia. Namun, bedanya kulit risol diubah menjadi rumput laut. Sementara untuk isiannya masih sama yakni bihun atau japchae yang telah dibumbui.

Nah, mumpung akhir pekan santai kenapa tak coba membuatnya sendiri di rumah? Melansir Instagram @michelealex, Minggu (3/9/2023) berikut resep cara pembuatan gimmari. Selamat mencoba!

Bahan-bahan

 

100 gr mie ubi korea (boleh ganti soun)

4-5 lembar nori, belah dua memanjang

1/4 bombay, cincang

1 wortel kecil, potong kotak kecil

2 daun bawang, iris tipis

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu bubuk

1/3 sdt gula pasir

1/2 sdt lada putih

Minyak wijen secukupnya

Bahan adonan celupan:

90 gr tepung protein sedang

40 gr tepung maizena

1/2 sdt garam

1/3 sdt lada putih

1/3 sdt baking powder

air secukupnya

Halaman:
1 2
      
