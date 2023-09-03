Jared Leto Manggung di Soundrenaline 2023 Pakai Baju Karya Harry Halim

JARED Leto jadi salah satu musisi yang tampil di panggung Soundrenaline 2023 yang berlangsung di Pantai Karnaval Ancol pada akhir pekan ini.

Bukan hanya lagu-lagu dan aksi panggungnya, tapi gaya penampilan vokalis 30 Seconds To Mars itu juga berhasil mencuri perhatian karena terlihat mengenakan outfit meriah, bold yang sangat eye-catching.

Dalam salah satu penampilannya, Jared tampak mengenakan outfit serba hitam yang ia padukan bersama outer oversize berwarna putih dengan detail potongan yang membentuk motif pleats.

Penampakan outer putih tersebut semakin meriah dengan detail rumbai-rumbai alias fringes, menjuntai di sepanjang bagian kedua tangan dan bagian bawah pinggir outer tersebut.

(Foto: Instagram @harryhalim)

Outer yang sukses membuat penampilan Jared Leto tampak dramatis dan memukau itu, adalah merupakan karya dari salah satu desainer terkenal Indonesia, Harry Halim yang du di dunia mode terkenal dengan berbagai koleksi busana yang memiliki pendekatan eksperimental terhadap romantisisme.