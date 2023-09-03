4 Potret Anya Geraldine Pakai Bralette Hijau Berlibur di Bali, Manisnya Bikin Giung

DALAM kondisi apa pun, Anya Geraldine bisa dibilang jadi salah satu artis yang sangat rajin mengunggah potret dirinya ke media sosial. Seperti contohnya baru-baru ini, Anya kembali membagikan potret dirinya saat sedang berlibur ke Bali.

Lewat akun Instagram miliknya, @anyageraldine, seperti pada biasanya Anya Geraldine tampil dengan outfit seksi. Seperti apa potretnya? Berikut potret gaya OOTD saat liburan di Bali, dihimpun dari akun Instagramnya, @anyageraldine, Minggu, (3/8/2023)

1. Senyum tipis: Dalam potret bergaya ala candid ini, Anya tampak bersandar di sebuah balkon dan memasang ekspresi senyum manis tipis, sambil mata seolah menatap dalam kejauhan. Aura cantiknya bak bidadari turun dari khayangan.

2. Manisnya bikin giung: Wajah manis Anya dalam potret berikut ini juga tak kalah memikat. Meski hanya pose berdiri sambil menatap hangat ke arah kamera, pesona Anya Geraldine memang selalu sukses membuat banyak orang terpana.