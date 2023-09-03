Pose Sophia Latjuba Rebahan di Ranjang Pakai Tanktop Bikin Netizen Insecure

SOPHIA Latjuba merupakan salah satu artis yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Sebab meski usianya sudah memasuki kepala lima, ia masih terlihat awet muda.

Bahkan melalui Instagram pribadinya, ibu dua anak ini tetap tampil seksi memakai outfit terbuka. Tubuh ideal di usia yang tak muda lagi membuat netizen iri.

Seperti di postingan terbarunya, ia terlihat pose rebahan di kasur memakai jumpsuit mini ketat berwarna hitam. Rupanya momen itu, Sophia sedang menikmati hari Minggunya dengan bersantai di kasur kesayangannya.

"Let’s skip today and stay in bed. Happy Sunday," tulis Sophia dalam keterangan fotonya

Penasaran seperti apa potret Sophia Latjuba pose rebahan di ranjang? Berikut ulasannya dilansir dari Instagram @sophia_latjuba88.

Pose pamer paha mulus

Pose mengarahkan kaki ke dinding sambil sedikit mengangkat pinggul. Dia juga menunjukkan ekspresi senyum. Di foto ini, kaki jenjang dan mulus Sophia terlihat jelas.

Pose Tengkurap

Potret Sophia saat pose tengkurap di kasur. Dia nampak seksi memakai jumpsuit mini model ketat warna hitam. Rambut panjangnya nampak berantakan dan dia menoleh ke kamera sambil tersenyum. Cantiknya memukau.

"Ya ampun nggak ada lawan," ujar @sariar***

"Insecure gue," tambah muwardi***