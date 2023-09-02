Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Andal Seimbangkan Karir dan Keluarga

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:00 WIB
4 Zodiak Andal Seimbangkan Karir dan Keluarga
Zodiak andal seimbangkan karir dan keluarga, (Foto: Lifestylememory/Freepik)
A
A
A

DI tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang berusaha keras untuk bisa seimbang antara karir yang berkembang tapi juga keluarga yang bahagia.

Tak mudah memang untuk bisa menyeimbangkan semuanya bisa berjalan lancar. Menariknya, ada sebagian orang dengan kepribadian alias sifat yang dimiliki bisa alias andal menyeimbangkan aspek pekerjaannya dan juga kehidupan keluarga.

Menurut pembaca tarot Seema Varma, bakat ini bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki. Penasaran kan? Simak ulasan singkatntya berikut ini, seperti dilansir dari Times of India, Minggu (3/9/2023)

1. Taurus: Para Taurus adalah pribadi yang perhatian, emosional, kemewahan dan kesenangan. Oleh karena itu dalam hal keluarga, mereka sangat protektif terhadap keluarga. Mereka membangun ikatan di keluarga dengan cinta. Kemewahan hadir dengan kerja keras dan zodiak ini memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara karir dan keluarga.

2. Leo: Pribadi Leo punya bakat di bidang kepemimpinan dan berani. Karismatik dan kualitas kepemimpinannya para Leo sangat berkontribusi terhadap kesuksesan dalam karir dan juga keluarga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement