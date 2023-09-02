Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Zodiak Terbaik Dijadikan Sahabat, Virgo hingga Pisces

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |12:00 WIB
7 Zodiak Terbaik Dijadikan Sahabat, Virgo hingga Pisces
7 Zodiak terbaik dijadikan sahabat, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

SIAPA sih yang tidak bahagia jika memiliki sahabat? Pasti semua orang bahagia bila Anda memiliki seorang sahabat yang peduli, selalu ada, dan bisa diandalkan.

Banyak persahabatan yang pada akhirnya bisa awet hingga bertahun-tahun karena semuanya saling bisa diandalkan. Ada beberapa orang dikenal memiliki karakter tulus, penuh cinta dan bisa dijadikan sahabat terbaik selamanya.

Sedikit banyak, karakter ideal tersebut tercermin dari sifat atau kepribadian tanda zodiak yang dimiliki. Siapa saja? Melansir Times of India, Minggu (3/9/2023) ini dia tujuh tanda zodiak yang dinilai bisa jadi sahabat terbaik.

1. Cancer: Orang-orang berzodiak Cancer cenderung menjadi sahabat yang memiliki empatik dan penuh perhatian. Ia peduli dengan perasaan sahabatnya, selalu siap mendengarkan curhatan sahabatnya. Para Cancer bisa diandalkan dan setia dalam suka maupun duka.

2. Taurus: Meski kadang bisa sangat keras kepala, tapi ketika sudah menjadi sahabatnya, para Taurus setia dan bisa diandalkan dalam segala situasi loh! Taurus akan selalu ada ketika sahabatnya sedang membutuhkan bantuan atau dukungan, dan ia akan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik.

3. Libra: Si cinta damai, ya dalam persahabatan para Libra lah yang biasanya, ia menghindari konflik dan cenderung menjadi mediator saat terjadi perselisihan di antara sahabatnya. Para pemilik zodiak ini disebut memiliki kemampuan untuk mendengarkan tanpa menghakimi, membuat ia menjadi sahabat yang baik saat bicara tentang masalah pribadi.

Halaman:
1 2
      
