5 Jenis Meditasi yang Bisa Dilakukan di Rumah, Efektif Tingkatkan Konsentrasi dan Produktivitas

GANGGUAN maupun tekanan dari lingkungan sekitar kerap mengalihkan perhatian hingga membuat seseorang sulit berkonsentrasi. Selain itu, terlalu memikirkan banyak hal juga turut membuat seseorang sulit untuk berkonsentrasi.

Keadaan seperti ini sering dianggap sepele dan didiamkan begitu saja. Padahal, jika terus seperti ini maka seseorang menjadi tidak produktif dalam mengerjakan tugas. Jika keadaan ini sudah sangat mengganggu cobalah untuk mengembalikan konsentrasi dengan cara bermeditasi.

Meditasi dapat membantu seseorang mengembalikan pikiran dengan stabil. Metode ini juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi secara signifikan dan tidak mudah terganggu.

Dikutip dari Pinkvilla, Minggu (3/9/2023), berikut lima teknik meditasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi.

1. Mediasi visualisasi





Meditasi ini melibatkan visualisasi adegan dan gambar yang positif dan menenangkan. Jadi selama meditasi kamu harus bayangkan pemandangan yang ada di benakmu dengan sangat detail untuk meningkatkan suasana hati dan meningkatkan fokus.

2. Meditasi progresif

Meditasi progresif dilakukan untuk menghilangkan segala pikiran yang muncul di benak kamu dan melepaskan semua ketegangan dari tubuh. Ini membantumu menghilangkan semua stres sehingga meningkatkan kemampuan konsentrasi.

3. Meditasi mindfulness

Jenis meditasi ini sangat cocok untuk pemula. Kamu hanya perlu fokus pada sensasi tubuhmu dan mengamati setiap pikiran yang terlintas di benak saat ini. Jangan memikirkan dan memusingkan sesuatu di masa lampau dan mengkhawatirkan masa depan. Cukup terima keadaan yang ada dan lanjutkan hidup.