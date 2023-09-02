6 Cara Mengurai Rambut Kusut, Bersihkan dengan Lembut Agar Tak Mudah Rontok

RAMBUT kusut tentu akan mengganggu penampilan. Tanpa disengaja biasanya seseorang akan menyisir atau menarik rambut secara paksa agar dapat terurai kembali.

Namun, cara seperti itu malah akan menimbulkan kerusakan pada rambut. Nantinya rambut bisa menjadi rontok hingga membuatnya terlihat lebih tipis. Untuk itu, cobalah beberapa cara mengurai dan menjaga rambut kusut sebagaimana dirangkum dari Pinkvilla, Sabtu (2/9/2023).

1. Bersihkan dengan lembut

Pertama-tama bersihkan dahulu rambut yang kusut dengan lembut. Anda harus memilih sampo dan kondisioner yang cukup menghidrasi dan menutrisi rambut untuk mencegah kekusutan. Carilah produk yang dibuat khusus untuk melembabkan dan menghilangkan kusut pada rambut.

Untuk mencuci rambut kusut, gunakan air hangat. Cara ini membantu kutikula rambut terbuka dan produk masuk secara efisien. Selanjutnya bilas dengan air dingin untuk menutup kutikula, meningkatkan kehalusan, dan mengurangi kusut.

2. Aplikasikan conditioner





Penggunaan conditioner pada rambut kusut sangat penting. Conditioner dapat membuat rambut menjadi lebih halus. Aplikasikan conditioner dari tengah rambut hingga bagian ujungnya. Diamkan beberapa menit agar kandungan yang ada dalam conditioner melembabkan rambut. Kemudian bilas hingga bersih.

3. Tidak boleh menggosok rambut dengan handuk terlalu keras

Setelah keramas, pasti langsung mengeringkan rambut. Seseorang biasanya mengeringkan rambut menggunakan handuk. Baik itu digosok maupun dililit seperti bentuk turban hijab. Hal ini harus dihindari karena bisa menyebabkan rambut kusut.

Sebagai gantinya, tepuk-tepuk hingga kering menggunakan kaos katun atau handuk lembut. Jangan meremas atau memelintir rambutmu.

BACA JUGA: 5 Cara Membedakan Ciri Rambut Rontok Normal dan Abnormal

4. Aplikasikan minyak rambut

Oleskan minyak rambut atau serum ke ujung rambutmu. Cara ini akan membantu mempertahankan kelembaban rambut. Selain itu, cara ini dapat membantu menghaluskan dan menenangkan ujung rambut. Dengan demikian rambut jadi tidak kembali kusut.