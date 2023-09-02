Tips Makeup Simple Ala Putri Titian, hanya Butuh Waktu 5 Menit

ARTIS cantik Putri Titian membagikan tutorial makeup simple agar terlihat lebih menarik dan fresh. Menariknya, istri Junior Liem ini hanya membutuhkan waktu lima menit untuk merias wajahnya.

Penasaran dengan makeup simple ala Putri Titian? Dilansir dari Instagram miliknya @putrititian, Sabtu (2/9/2023). Berikut cara makeup simple ala Putri Titian.

1. Gunakan foundation yang mengandung spf

Sebagai langkah awal, Putri Titian memilih untuk menggunakan foundation yang mengandung spf sebagai base makeup-nya, karena jika cuaca di luar sedang panas dengan menggunakan foundation spf dapat sekaligus membuat wajah jadi terlindungi dari teriknya sinar matahari.

2. Pakai maskara

Gunakan maskara dengan meng-apply secara perlahan ke bagian tengah bulu mata. Tetapi sebelum menggunakan maskara disarankan agar bulu mata terlebih dahulu dijepit, agar terlihat semakin lentik dan membuat kesan pada mata lebih hidup.

3. Gunakan lip cream untuk dipakai di area pipi sebagai blush on

Tidak perlu risau jika tidak mempunyai blus on, karena lip cream pun bisa digunakan sebagai pengganti dari blus on. Dengan mengolesinya sedikit demi sedikit di bagian tulang pipi lalu di ratakan menggunakan jari, wajah pun sudah terlihat seperti menggunakan blush. Gunakan warna yang cerah, agar saat digunakan warna dapat menjadi lebih terlihat.