Wanita Ini Alami Pembengkakkan Otak, Gegara Mengendus Lada Super Pedas

SEORANG wanita asal Brasil, Thais Medeiros mengalami penyakit yang cukup unik. Dia mengalami pembengkakan otak yang serius, setelah mengendus lada super pedas.

Akibat pembengkakan yang terjadi pada otaknya, dia harus dilarikan ke rumah sakit dan diberikan perawatan khusus secara intensif.

Dilansir dari laman New York Post, Sabtu (2/9/2023) wanita berusia 25 tahun itu mengeluhkan sakit pada tenggorokannya setelah mengendus pickled goat pepper. Itu adalah sejenis cabai atau lada bercita rasa sangat pedas di wilayahnya.

Kemudian hasil pemeriksaan medis menunjukkan, bahwasanya Thais mengalami pembengkakan otak atau edema karena reaksi alergi akibat cabai yang dihirup atau diendusnya.

Thais sempat koma selama beberapa hari, ibunya, Adriana Medeiros sangat khawatir akan kondisi anaknya. Dia mengatakan, Thais memiliki penyakit bawaan sehingga membuatnya terlihat semakin menyedihkan.

"Saya sangat merindukannya dan saya ingin putri saya pulang. Tapi saya memahami bahwa dia perlu tinggal di sana," ujar Adriana.