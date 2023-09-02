5 Cara Mengatasi Nyeri Perut saat Datang Bulan

NYERI perut saat datang bulan atau dismenore adalah masalah umum yang banyak dialami oleh wanita. Gejalanya bisa bervariasi dari ringan hingga parah, dan seringkali membuat sebagian besar wanita mencari bantuan obat-obatan.

Namun, ada juga cara alami yang dapat membantu meredakan nyeri perut saat menstruasi tanpa harus mengandalkan obat-obatan. Berikut ini adalah lima cara untuk mengatasi nyeri perut saat datang bulan dikutip dari laman Healthline, Senin (4/9/2023).

1. Kompres Air Hangat ke Perut

Kompres perut bagian bawah dapat menghilangkan rasa sakit. Hal ini ditemukan dalam studi 2018 yang menemukan bahwa terapi panas (biasanya kompres panas atau hangat) sama efektifnya dalam mengobati nyeri haid. Jika Anda tidak memiliki botol untuk mengompres bisa mandi air hangat atau gunakan handuk yang hangat.

2. Hindari Makanan Tertentu





Saat menstruasi, ada baiknya menghindari makanan yang menyebabkan kembung dan retensi air. Beberapa penyebab terbesarnya meliputi makanan berlemak, alkohol, minuman berkarbonasi, kafein, makanan asin.

Mengurangi atau menghentikan beberapa makanan ini dapat membantu meringankan kram dan menurunkan ketegangan. Cobalah teh jahe atau mint yang menenangkan atau air hangat yang diberi remasan lemon. Jika Anda membutuhkan tambahan gula, bisa memilih buah-buahan seperti stroberi atau raspberry.

3. Memijat dengan Minyak Essensial

Terapi pijat selama kurang lebih 20 menit dapat membantu meredakan nyeri. Terapi pijat untuk menstruasi melibatkan penekanan pada titik-titik tertentu seperti sekitar perut samping, dan punggung. Menambahkan minyak esensial dalam pemijatan mungkin memiliki manfaat tambahan, dengan baunya yang menenangkan dan dapat mengurangi nyeri haid.