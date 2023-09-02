Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Four-layer Rainforest Afternoon Tea, Persembahan Terbaru Park Hyatt Jakarta

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:33 WIB
Four-layer Rainforest Afternoon Tea, Persembahan Terbaru Park Hyatt Jakarta
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

PARK Hyatt Jakarta mempersembahkan Four-layer Rainforest Afternoon Tea mulai 6 September 2023.

Terinspirasi dari hutan lindung di Indonesia, tersaji hidangan yang secara istimewa disajikan oleh Chef Ali Saleh.

Four-layer Rainforest Afternoon Tea

“Inspired by Indonesia's lush rainforests and the design concept of Park Hyatt Jakarta, each layer represents a level of the forest from the ground up. Discover a tranquil escape at every turn as you indulge in savory and sweet courses specially curated by Chef Ali Saleh,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (2/9/2023) pada laman Instagram miliknya.

Four-layer Rainforest Afternoon Tea disajikan di The Conservatory Park Hyatt Jakarta. Sajian istimewa ini bisa dinikmati dengan harga IDR 295,000++/ person (Pairs with Dammann Freres tea). Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi +62 888-8000-006.

(Rizka Diputra)

      
