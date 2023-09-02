Four-layer Rainforest Afternoon Tea, Persembahan Terbaru Park Hyatt Jakarta

PARK Hyatt Jakarta mempersembahkan Four-layer Rainforest Afternoon Tea mulai 6 September 2023.
Terinspirasi dari hutan lindung di Indonesia, tersaji hidangan yang secara istimewa disajikan oleh Chef Ali Saleh.
“Inspired by Indonesia's lush rainforests and the design concept of Park Hyatt Jakarta, each layer represents a level of the forest from the ground up. Discover a tranquil escape at every turn as you indulge in savory and sweet courses specially curated by Chef Ali Saleh,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (2/9/2023) pada laman Instagram miliknya.
Four-layer Rainforest Afternoon Tea disajikan di The Conservatory Park Hyatt Jakarta. Sajian istimewa ini bisa dinikmati dengan harga IDR 295,000++/ person (Pairs with Dammann Freres tea). Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi +62 888-8000-006.
(Rizka Diputra)