Inilah Aturan Paling Sering Dilanggar Penumpang Pesawat, Pernah Lakukan?

KETIKA menaiki pesawat, salah satu peraturan utama yang tidak boleh dilanggar adalah batasan maksimal berat bagasi.

Bagasi kabin memiliki batasan berat dan ukuran yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan. Hal ini bertujuan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Mantan pramugari maskapai internasional, Cici menjelaskan, aturan ini ternyata paling sering dilanggar oleh penumpang pesawat.

Ia pun mengimbau penumpang untuk tidak membawa barang berlebihan selama penerbangan, sebab akan kesulitan memasukkan tas ke dalam kabin.

Menurut Cici, belakangan ini para penumpang berusaha untuk memasukkan lebih banyak barang ke dalam tas untuk menghindari biaya bagasi yang besar, dan dia menduga hal tersebut terinspirasi dari video tips mengemas barang di TikTok.

Melalui akun TikToknya @cici.inthesky, ia membagikan apa yang dianggap sebagai kesalahan terbesar dan paling umum sering dilakukan oleh para penumpang terkait bagasi.

“Hal pertama, terutama bagi wanita pendek, adalah memastikan bahwa Anda dapat mengambil tas tersebut dan memasukkannya di kabin. Jika saya mulai menyadari bahwa itu semakin berat dan saya tidak bisa mengambilnya, maka saya perlu membuat beberapa penyesuaian,” ucapnya mengutip Mirror.

Dirinya menjelaskan, pramugari tidak diwajibkan untuk membantu membawa barang bawaaan penumpang, meskipun penumpang tersebut dapat membawa barang bawaan ke bandara dan menaiki tangga pesawat.