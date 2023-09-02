Rute Bus Transjakarta 10 Jurusan Tanjung Priok - PGC 2

RUTE Bus Transjakarta 10 merupakan jurusan Tanjung Priok menuju PGC 2 dan sebaliknya. Rute ini dilayani bus reguler BRT yang beroperasi 7 hari dalam sepekan dari pukul 05.00 - 22.00 WIB.

Dalam peta perjalanan koridor 10 diberi warna coklat. Layanan bus Transjakarta ini memiliki 22 pemberhentian dengan durasi waktu perjalanan sekitar 75 menit, dengan tarif Rp3.500.

Koridor 10 ini memulai perjalanan dari Halte Tanjung Priok, Enggano, Permai Kota, Walikota Jakarta Utara, Plumpang Pertamina, Sunter Kelapa Gading, Yos Sudarso Kodamar, Cempaka Mas 2, Cempaka Putih.

Lalu, akan melewati Pulomas Bypass, Kayu Putih Rawasari, Pemuda Pramuka, Utan Kayu Rawamangun, Achmad Yani Bea Cukai, Stasiun Jatinegara, Pedati Prumpung, Cipinang Kebon Nanas, Penas Kalimalang, Cawang Sutoyo, Cawang UKI, BKN, dan PGC 2.

Selain itu, koridor 10 juga terintegrasi dengan Layanan KRL Blue Line yang berlokasi di Halte Stasiun Jatinegara 1, dan Pink Line di Halte Tanjung Priok.

Jenis bus yang melayani Bus Transjakarta 10 jurusan Tanjung Priok - PGC 2 terdiri atas Hino RK8 R260 - biru (PPD), Zhongtong Bus LCK6180GC Euro 5 - putih-biru tua (PPD), Hino RK8 R260 - biru (BMP, bus malam (22:00-05:00).

Scania K310IB 6×2, putih-biru (MYS), Mercedes-Benz OH 1626 NG A/T, putih-biru (MYS), Volvo B11R 6×2 A/T - putih-biru (SAF), hingga Mercedes-Benz OH 1626 L A/T, putih-biru (BMP).

Jadwal Operasional Bus Transjakarta 10 (hari dan jam operasional)

Senin

05.00 - 22.00 WIB

Selasa

05.00 - 22.00 WIB

Rabu

05.00 - 22.00 WIB