TRAVEL

Viral Pria Ini Nyeker Pamer 6 Jari Kaki Bikin Heboh Satu Pesawat

Yesica Kirana , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |02:00 WIB
Viral Pria Ini Nyeker Pamer 6 Jari Kaki Bikin Heboh Satu Pesawat
Penumpang nyeker pamer enam jari kaki di pesawat (Foto: TikTok/@reverseosmosis369)
A
A
A

SEORANG penumpang pesawat mendadak viral setelah terekam melepas sepatu dan kaus kaki selama penerbangan berlangsung.

Mengutip Daily Star, penumpang dikejutkan dengan perilaku seorang pria yang buruk. Selain itu, pengguna media sosial mengecam perilakunya setelah dia naik pesawat tanpa alas kaki.

Sebagian besar penumpang juga mengikuti aturan dalam etika penerbangan, seperti tidak makan sambil berbaring dan lainnya.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Melepas sepatu adalah salah satu hal yang paling umum dilakukan saat terbang. Hal ini tidak disarankan karena pramugari mengungkapkan, bahwa lantai pesawat kurang bersih.

Namun, seorang penumpang tampaknya tidak keberatan ketika ia merobek kaus kakinya dan memperlihatkan kaki telanjangnya pada penerbangan baru-baru ini.

Reverseosmosis369, melalui akun TikTok pribadinya melaporkan bahwa turis lain merekam pria tersebut sedang memamerkan kakinya.

Awalnya dia tampak seperti penumpang kasar yang membawa hewan peliharaannya keluar untuk dilihat penumpang lain. Namun, beberapa komentar juga menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki enam jari kaki.

