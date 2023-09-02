Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Maskapai Ini Bikin Aturan Baru, Penumpang Wajib Timbang Badan Sebelum Terbang

Yesica Kirana , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |00:03 WIB
Maskapai Ini Bikin Aturan Baru, Penumpang Wajib Timbang Badan Sebelum Terbang
Maskapai Korean Air (Foto: IG/@koreanair)
MASKAPAI asal Korea Selatan, Korean Air mengumumkan rencana aturan baru untuk menimbang berat badan penumpang sebelum naik ke pesawat.

Melansir TimeOut, seluruh penumpang yang berangkat dari Bandara Gimpo akan dilakukan penimbangan berat badan pada 28 Agustus hingga 6 September 2023.

Menurut Simple Flying, maskapai penerbangan harus mengevaluasi ulang rata-rata berat penumpang secara berkala untuk melakukan penyesuaian distribusi, dan memastikan stabilitas dalam penerbangan, serta untuk menentukan kebutuhan bahan bakar.

Infografis Bagian Terlarang oleh Penumpang Pesawat

Air New Zealand pun mengumumkan rencana serupa pada bulan Juni tahun ini, di mana akan mengharuskan lebih dari 10.000 penumpang untuk ditimbang sebelum keberangkatan.

Namun, partisipasi sepenuhnya bersifat sukarela para penumpang dan data dari timbangan digital langsung akan digunakan untuk survei, sehingga penumpang dan staff bandara tidak perlu khawatir.

Selain itu, dengan memastikan distribusi bobot yang paling efisien dapat mengurangi dampak lingkungan dari setiap penerbangan.

Telusuri berita women lainnya
