Terkesan Pertunjukan SIPA 2023, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Minta Rutin Digelar

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara (MN) X Bhre Cakrahutomo menonton gelaran SIPA 2023.

Angela menjelaskan, gelaran SIPA merupakan bentuk event yang membuat menyenangkan. Seni pertunjukan yang ditampilkan di ruang terbuka dan dimeriahkan 291 Seniman

"Jadi, saya sampai malam dari tadi menyenangkan sekali. Jadi, lebih sering-sering sekali event-event ini diselenggarakan," katanya.

Sekadar informasi, SIPA 2023 mengusung tema Say All With Arts dan dimeriahkan oleh Ada 291 seniman dan ofisial dari Lithuania, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Taiwan serta delegasi dalam negeri yakni berasal dari Medan, Riau, Banjarmasin, Jogja, Kendari, Kupang hingga Kutai Kartanegara mulai 31 Agustus 2023 hingga 2 September 2023.