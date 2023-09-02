Gelar Pesta Rakyat Pascarevitalisasi, Jokowi: TMII Kini Lebih Indah dan Nyaman!

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) baru saja meresmikan wajah baru yang digelar di Danau Archipelago pada Jumat tadi malam. Untuk memeriahkan acara tersebut, TMII menggelar pesta rakyat bagi seluruh pengunjung yang hadir.

Di momen spesial pesta rakyat ini, pengunjung yang hadir tidak dikenakan biaya masuk, alias gratis.

Dari pantauan MNC Portal sejak Jumat sore pengunjung sudah mulai berdatangan ke TMII.

Para pengunjung datang bersama keluarga dan juga teman. Mereka tak sabar untuk menikmati pesta rakyat tersebut dengan berbagai pertunjukan menarik.

(Foto: MPI/Syifa Fauziah)

Acara peresmian itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam acara itu, Jokowi tampil keren memakai batik coklat dipadukan dengan celana hitam dan pantofel.

“Alhamdulillah revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah yang dilakukan sejak Januari tahun lalu tahun 2022 pada hari ini telah selesai," kata Jokowi mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan, revitalisasi TMII menelan anggaran Rp1,7 triliun. Selain itu, ada tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar dari PT Injourney BUMN.

"Masyarakat sekarang bisa mengunjungi dan menikmati wajah baru TMII yang tertata rapi, lebih hijau lebih indah, dan lebih nyaman," kata Jokowi.