Hadiri Peresmian Wajah Baru TMII, Presiden Jokowi Ajak Pengunjung Selfie

PRESIDEN Joko Widodo meresmikan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Taman Archipelago, pada Jumat, 1 September 2023 malam.

Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di venue acara pukul 20.30 WIB menggunakan mobil listrik yang disediakan oleh pihak TMII. Sebelumnya Jokowi juga sempat berkeliling untuk melihat wajah baru TMII usai di revitalisasi.

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini tentu saja disambut meriah oleh pengunjung. Mereka nampak antusias ingin berinteraksi dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Jokowi nampak berjalan bergandengan tangan dengan sang istri, Iriana. Dalam kesempatan itu Jokowi memakai batik coklat dipadukan dengan celana hitam dan pantofel.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di TMII (Foto: MPI/Syifa)

Sementara Irina nampak anggun dalam balutan dress putih brokat dengan menyematkan selendang yang dijadikan hijab. Penampilannya makin anggun dengan high heels dan tas kecil yang ia bawa.

Di tengah acara, Presiden Jokowi sempat keluar dari venue, tak lama dari belakang panggung terdengar riuh penonton.

Rupanya Jokowi menghampiri para pengunjung TMII. Ia juga tak segan mengajak para pengunjung itu berswafoto (selfie).

Sempat terlihat saling dorong dengan pengunjung lain, beruntung tim Paspampres sigap mengamankan.