Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Peresmian Wajah Baru TMII, Presiden Jokowi Ajak Pengunjung Selfie

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:06 WIB
Hadiri Peresmian Wajah Baru TMII, Presiden Jokowi Ajak Pengunjung Selfie
Presiden Joko Widodo (Foto: Instagram/@jokowi)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo meresmikan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Taman Archipelago, pada Jumat, 1 September 2023 malam.

Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di venue acara pukul 20.30 WIB menggunakan mobil listrik yang disediakan oleh pihak TMII. Sebelumnya Jokowi juga sempat berkeliling untuk melihat wajah baru TMII usai di revitalisasi.

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini tentu saja disambut meriah oleh pengunjung. Mereka nampak antusias ingin berinteraksi dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Jokowi nampak berjalan bergandengan tangan dengan sang istri, Iriana. Dalam kesempatan itu Jokowi memakai batik coklat dipadukan dengan celana hitam dan pantofel.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di TMII

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di TMII (Foto: MPI/Syifa)

Sementara Irina nampak anggun dalam balutan dress putih brokat dengan menyematkan selendang yang dijadikan hijab. Penampilannya makin anggun dengan high heels dan tas kecil yang ia bawa.

Di tengah acara, Presiden Jokowi sempat keluar dari venue, tak lama dari belakang panggung terdengar riuh penonton.

Rupanya Jokowi menghampiri para pengunjung TMII. Ia juga tak segan mengajak para pengunjung itu berswafoto (selfie).

Sempat terlihat saling dorong dengan pengunjung lain, beruntung tim Paspampres sigap mengamankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/406/3151202/moms_merapat_kemenpar_ajak_anak_anak_peduli_lingkungan_di_libur_sekolah-5Sfx_large.jpeg
Moms Merapat, Kemenpar Ajak Anak-anak Peduli Lingkungan di Libur Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/408/3024692/ondel_ondel_betawi-XchT_large.JPG
HUT Ke-497 Kota Jakarta, TMII Hadirkan Keseruan hingga Seni Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/408/3024650/pengunjung_tmii_main_congklak-Fpm2_large.JPG
Serunya Nostalgia Mainan Anak di TMII, Pengunjung Bisa Main Congklak hingga Enggrang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/406/2994752/libur-lebaran-2024-tarian-rampak-bedug-khas-banten-hibur-wisatawan-di-tmii-46nprgQJjM.JPG
Libur Lebaran 2024, Tarian Rampak Bedug Khas Banten Hibur Wisatawan di TMII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/406/2994689/serunya-libur-lebaran-di-tmii-ada-atraksi-reog-ponorogo-hingga-kuda-lumping-z8umSQRHPg.JPG
Serunya Libur Lebaran di TMII, Ada Atraksi Reog Ponorogo hingga Kuda Lumping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/406/2977679/rayakan-cap-go-meh-tmii-gelar-festival-taman-imlek-indonesia-bersate-YhSY7zG7UB.JPG
Rayakan Cap Go Meh, TMII Gelar Festival Taman Imlek Indonesia Bersate
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement