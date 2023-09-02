MasterChef Indonesia Memasuki Tahap Bootcamp di LMAC!

MELEWATI tahap audisi yang penuh keseruan, kontestan MasterChef Indonesia akan masuk ke babak selanjutnya yaitu babak Bootcamp. Babak Bootcamp yang berlokasi di Lido Music & Arts Center (LMAC) mengusung tema Cowboy Festival Bootcamp dan tentunya area LMAC juga didesain seperti arena koboi.

Yang spesial di tahap Bootcamp adalah kehadiran Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yaitu Sung Y. Kim. Selain itu ada juga Professor Emiritus - Ilmu Hewan dari Universitas Nebraska yaitu Professor Chris R. Calkins, Ph.D serta Peternak Sapi asal Nebraska yaitu Matt & Audra Allen.

Di Bootcamp ini, 2 tantangan harus para kontestan lalui. Tantangan pertama adalah butchering dari daging yang dimiliki. Dan tantangan kedua adalah elimination test.

Pada tantangan pertama yaitu butchering, terdapat tiga tahapan yang harus mereka lewati untuk selamat dari elimination test. Tahap pertama kontestan harus triming atau membersihkan bagian luar fat dan silverskin, selanjutnya tahap kedua para kontestan harus membersihkan fat & silverskin bagian dalam dari daging dan mendapatkan dua porsi flank steak, tahap ketiga yaitu menimbang berat salah satu porsi flank steak.

Kontestan yang gagal pada tantangan sebelumnya akan langsung masuk ke tantangan elimination test yaitu memasak hidangan dengan bahan utama daging dari Nebraska.

