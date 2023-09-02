Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kim Bum Ditantang Makan Seblak Oleh Penggemar, Begini Jawabannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:00 WIB
Kim Bum Ditantang Makan Seblak Oleh Penggemar, Begini Jawabannya
Kim Bum ditantang makan seblak oleh penggemar. (Foto: MPI/ Anastasia Rizqa)
AKTOR Korea Selatan, Kim Bum tengah menyambangi Jakarta untuk menyapa para penggemarnya di Ibu Kota. Pria berusia 36 tahun ini mulai direkomendasikan berbagai menmu makanan Indonesia untuk dicicipi selama berada di Tanah Air.

Dalam konferensi pers jelang fan meeting-nya, Kim Bum (Beetwen U and Me) ini, bintang drama Tale of the Nine Tailed mengatakan dirinya biasa mencari makanan-makanan tradisional di berbagai negara saat kerja maupun liburan.

Kim Bum bahkan memperbolehkan penggemar untuk merekomendasikan makanan Indonesia yang harus dia coba.

“Biasanya sih aku kalau kerja atau liburan aku cari sendiri (makanannya), tapi kalau ada rekomendasi, silahkan,” tutur Kim Bum saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

Kemudian, Kim Bum pun direkomendasikan untuk mencicipi jajanan khas Jawa Barat yakni seblak. Siapa sangka, aktor tampan ini ternyata juga menyukai makanan pedas.

“Seblak? Ya, saya suka makanan pedas,” katanya.

Kim Bum merupakan aktor tampan Korea Selatan yang melejit usai membintangi drama Korea, Boys Before Flower bersama aktor Lee Min Ho. Kini, Kim Bum pun masih aktif di dunia akting dan sukses membintangi sejumlah drama seperti Ghost Doctor hingga Tale of the Nine Tailed.

